Werbung in Berlin: So schmeckt es zwischen Stendal und Salzwedel

Berlin - Es ist Schlemmerzeit. Bis Sonntag, 26. Januar 2025, lädt die Grüne Woche in Berlin Besucher in die Messehallen unter dem Funkturm ein. Sachsen-Anhalt leistet sich auf der internationalen Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau wieder eine der größten Präsentationen in der Halle 23b. Am Sonnabend, 18. Januar, stand die ganz im Zeichen von Sachsen-Anhalts schönem Norden. Zum Regionaltag zeigten die Altmark und der Elb-Havel-Winkel, was sie in kulinarischer, kultureller und touristischer Hinsicht zu bieten haben.