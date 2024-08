Der Stendaler Schauspieler Alexander Frank Zieglarski (Zweiter von links) spielt bei den aktuellen Störtebeker-Festspielen den Bösewicht Simon von Ütrecht, der laut Überlieferungen an der Ergreifung Störtebekers beteiligt gewesen sein soll.

Stendal/Ralswiek. - Der Stendaler Schauspieler Alexander Frank Zieglarski gibt auf der Insel Rügen in der laufenden Störtebeker-Saison den Gegenspieler des Freibeuters und Piraten. Am Theater der Altmark in Stendal sorgte er zuletzt 2022 als einer der Blues Brother für Aufsehen und ausverkaufte Vorstellungen. Nun gehört der 46-Jährige zum ersten Mal zum Ensemble der Festspiele auf der Naturbühne von Ralswiek.