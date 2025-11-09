Malte Sietasch berichtet, wie nach Mauerfall und Wende sein Familienerbe als erstes privates Haus in Stendal zurückgegeben wurde.

Malte Sietasch präsentiert seine Familienchronik. Seine Familie ist seit 321 Jahren in Stendal verwurzelt.

Stendal. - Der Mauerfall am 9. November 1989 gehört zu den markantesten Schritten der Wiedervereinigung des Deutschen Staates. Dieser Prozess sollte Jahre, wenn ich gar Jahrzehnte dauern. In Stendal passierte im September 1991 ein Meilenstein, als ein zu DDR-Zeiten verstaatlichtes Haus wieder in den Besitz einer Familie überging, die in der Stadt seit mehr als 300 Jahren verwurzelt ist.