Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat Steven Matzke zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Auch ein neuer Stellvertreter und Mannschaftsleiter wurden gewählt.

Kleinmühlingen/Zens. - Die Fußballabteilung des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat am Mittwoch eine neue Leitung gewählt. Steven Matzke ist nun der neue Abteilungsleiter und löst somit seinen Vorgänger Lutz Feickert ab. Auch ein neuer stellvertretender Abteilungsleiter wurde am selben Tag neu gewählt. Von nun an bekleidet Sebastian Durrhack die Stelle.