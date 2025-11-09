Der Deutsche Tourismusverband hat die Touristinformation im Bahnhofcenter in Haldensleben erneut mit der offiziellen „i-Marke“ ausgezeichnet. Was die Touristinfo so „ausgezeichnet“ macht und wo es Punktabzug gab.

Martin Schulze (r.), Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Sachsen-Anhal, überreicht das Zertifikat der „i-Marke“ an Patrick Thräne, Leiter des Wobau-Bahnhofscenters.

Haldensleben - Die Touristinformation Haldensleben im Wobau-Bahnhofscenter ist vom Deutschen Tourismusverband (DTV) erneut zertifiziert worden und darf drei weitere Jahre mit der offiziellen „i-Marke“ werben. Wie Wobau-Pressesprecherin Diana Pfeil erklärt, stehe die Auszeichnung für geprüfte Qualität und Service. Nicht alle Touristinformationen würden die umfangreiche „Mystery-Prüfung“ bestehen, bei der sich die Tester nicht offen zu erkennen geben.