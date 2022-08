Wie Kläden zum Köhnsee kam

Kläden - Wer den Köhnsee von oben betrachtet, schöpft Verdacht: Da stimmt etwas nicht, kantig und fünfeckig wie der ist. Und dann kennt weder die populärste Landkarte im Internet seinen Namen, noch die Radwanderkarte, die an seinem Ufer steht. Aber zwischen Bismark und Stendal dürfte ihn jeder kennen, der gelegentlich über die Landstraße an ihm vorbeifährt. Manche halten auch auf dem kleinen Rastplatz an seinem Ufer. Dort steht ein Angler aus Eichenholz, dem Unbekannte erst einen Arm geklaut haben, dann den anderen auch noch. Stoisch steht er da weiterhin als Gruß an die Gäste des Köhnsees.