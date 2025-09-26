Mitten im Grünen feiern Seniorinnen und Senioren des Mehrgenerationenhauses Stendal ihre Teamarbeit. Neben neuen Gartenmöbeln sind auch Freundschaften entstanden. Doch eine Sache fehlt noch zum kompletten Glück.

Wie Senioren in Stendal ihren Gartentraum gestalten und sie so der Einsamkeit trotzen

Gemeinsam stoßen die Gartenfreunde des Mehrgenerationenhauses Stendal auf ihre umgesetzten Projekte an. Die überdachten Sitzbänke gehören dazu. Marika Mund (stehend) hat die Koordination übernommen.

Stendal - Sie machen sich ihre Gartenwelt, wie sie ihnen gefällt. Senioren und Seniorinnen des Mehrgenerationenhauses (MGH) Stendal gestalten zusammen einen Gemeinschaftsgarten am Nordwall in Stendal. Was sie erreicht haben und warum der Garten mehr als nur ein Fleckchen Grün für sie ist.