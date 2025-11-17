18,3 Millionen Euro erhält Stendal über einen Zeitraum von zwölf Jahren. Es gibt erste Vorschläge, wie das Geld investiert werden soll.

Wie soll Stendal das Sondervermögen des Bundes nutzen?

Stendals Stadtkasse ist klamm. Mit den 18,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes könnten viele Projekte finanziert werden.

Stendal. - Über einen Zeitraum von zwölf Jahren erhält Stendal aus dem Sondervermögen des Bundes insgesamt 18,3 Millionen Euro. Die Stadtratsfraktion „Gestaltungsbündnis“, bestehend aus Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und Bürgern für Stendal, bringt Vorschläge ein, für welche Projekte das Geld eingesetzt werden soll.