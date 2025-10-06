100 Milliarden Euro Sondervermögen fließen in Deutschlands Infrastruktur. Das Geld wird auf die Kommunen verteilt. Wie sich die Finanzspritze des Bundes auf Stendal auswirkt.

Die Stadt Stendal erhält voraussichtlich 18,3 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes.

Stendal. - 100 Milliarden Euro – also 100.000 Millionen Euro – sollen die Infrastruktur im Land wieder auf Vordermann bringen. Vom Sondervermögen des Bundes erhält Stendal 18,3 Millionen Euro. Die Volksstimme wollte von der Stadtverwaltung wissen, wofür das Geld eingesetzt werden soll.