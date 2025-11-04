Wie ein Magnet zieht der neue Ostmilch-Markt in Gerwisch die Kunden aus dem Jerichower Land an. Doch wie fällt das Urteil aus? Die Volksstimme hat nachgefragt.

Kunden stürmen Ostmilch: So lief der erste Tag beim neuen Supermarkt an der B1 in Gerwisch

Eine lange Schlange bildete sich zur Eröffnung des neuen Ostmilch-Markts in Gerwisch.

Gerwisch. - Nach der Schließung des NP-Supermarkts in Gerwisch, konnten Kunden und Anwohner die Neueröffnung von Ostmilch kaum erwarten. Doch konnte das Unternehmen den hochgesteckten Erwartungen gerecht werden? Die Volksstimme hat sich umgehört.