Magdeburg, Deutschland
Hellweg-Baumärkte in Magdeburg und Halle sind bereits geschlossen. Die Angst um den Hellweg-Standort in Stendal wächst. Wie geht es mit den 40 Mitarbeitern dort weiter?

Von Andreas König 04.11.2025, 17:05
Nach der Schließung des Hellweg-Baumarktes in Magdeburg fragen sich viele: Wie geht es am Standort Stendal weiter?
Stendal - Das markante Rot mit dem großen Firmenschild leuchtet weithin über die Mittagstraße in Magdeburg. Doch der Hellweg-Profi-Baumarkt ist dauerhaft geschlossen. Obwohl viel mehr Menschen im Einzugsgebiet dieses Marktes leben als in und um Stendal.