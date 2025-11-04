40 Mitarbeiter Nach Schließung in Magdeburg - Was wird aus dem Hellweg-Baumarkt in Stendal?
Hellweg-Baumärkte in Magdeburg und Halle sind bereits geschlossen. Die Angst um den Hellweg-Standort in Stendal wächst. Wie geht es mit den 40 Mitarbeitern dort weiter?
04.11.2025, 17:05
Stendal - Das markante Rot mit dem großen Firmenschild leuchtet weithin über die Mittagstraße in Magdeburg. Doch der Hellweg-Profi-Baumarkt ist dauerhaft geschlossen. Obwohl viel mehr Menschen im Einzugsgebiet dieses Marktes leben als in und um Stendal.