Vom Gehweg bis zur A14 Wie wird man Geomatiker? Unternehmen aus Stendal gibt Einblick in Beruf
Was macht eigentlich ein Geomatiker? Das Unternehmen Geo-Metrik aus Stendal gibt einen Einblick in den Beruf. Der Nachwuchs findet die Ausbildung über die Messe der Agentur für Arbeit. Die steht in den Startlöchern.
07.09.2025, 18:00
Stendal - Von der kleinen Straßensanierung wie es beispielsweise derzeit in der Karlstraße in Stendal der Fall ist, bis hin zur großen A14-Baustelle. Überall, wo sich etwas im Gelände verändert, sind sie im Einsatz: Geomatiker und Vermessungstechniker. Das Unternehmen Geo-Metrik aus Stendal gibt einen Einblick in Beruf und Ausbildung.