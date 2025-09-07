Was macht eigentlich ein Geomatiker? Das Unternehmen Geo-Metrik aus Stendal gibt einen Einblick in den Beruf. Der Nachwuchs findet die Ausbildung über die Messe der Agentur für Arbeit. Die steht in den Startlöchern.

Wie wird man Geomatiker? Unternehmen aus Stendal gibt Einblick in Beruf

Sie freuen sich auf die anstehende Jobmesse in Stendal: Geschäftsführer von Geo-Metrik Falk Sichert und Ausbilderin Liane Götzky (links) sowie Ines Radefahrt von der Agentur für Arbeit Stendal.

Stendal - Von der kleinen Straßensanierung wie es beispielsweise derzeit in der Karlstraße in Stendal der Fall ist, bis hin zur großen A14-Baustelle. Überall, wo sich etwas im Gelände verändert, sind sie im Einsatz: Geomatiker und Vermessungstechniker. Das Unternehmen Geo-Metrik aus Stendal gibt einen Einblick in Beruf und Ausbildung.