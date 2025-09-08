Die Genthiner Wandergruppe lädt auch 2025 wieder herzlich zu geführten Wandertouren durch die Region ein. Ob kurze oder lange Strecken – Naturfreunde können sich auf schöne Routen, gute Gesellschaft und monatliche Stammtische freuen.

Genthin - Die Genthiner Wandergruppe lädt auch in diesem Jahr wieder dazu ein, gemeinsam aktiv die Natur zu erleben. Für alle, die gern draußen unterwegs sind und dabei nette Gesellschaft schätzen, bietet sich jetzt noch die perfekte Gelegenheit: Für die verbleibenden Termine 2025 sind noch Plätze frei.

Los geht’s am Samstag, den 13. September. Dann führt die Tour von Jerichow nach Klietznick und zurück – wahlweise auf einer kurzen Strecke von etwa 9 Kilometern oder auf der längeren Variante mit rund 12 Kilometern. Weiter geht es am Samstag, den 11. Oktober mit einer herbstlichen Runde durch Kirchmöser. Auch hier gibt es wieder zwei Strecken zur Auswahl: 8 Kilometer für alle, die es etwas gemütlicher angehen möchten, und 13 Kilometer für die sportlicheren unter den Wanderfreunden. Den stimmungsvollen Jahresabschluss bildet schließlich die traditionelle Weihnachtswanderung am Samstag, den 13. Dezember mit Strecken von 8 und 10 Kilometern.

Treffpunkt für alle Wanderungen ist jeweils um 8.40 Uhr am Genthiner Bahnhof. Neue Gesichter sind herzlich willkommen – egal ob mit viel Wandererfahrung oder ganz frisch dabei.

Wer auch zwischen den Touren Lust auf Austausch und geselliges Beisammensein hat, ist außerdem eingeladen zum Stammtisch der Wandergruppe, der an jedem letzten Dienstag im Monat im Bootshaus Genthin stattfindet. Der nächste Stammtischtermin ist am 30. September.