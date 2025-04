Die Zahl der Trauungen im Rathaus, in der Katharienkirche und dem Schloss Döbbelin hat zugenommen. Die Zahl der Scheidungen am Amtsgericht hat sich anders entwickelt.

Stendal - Die Zahl der Eheschließungen ist in Stendal im Jahr 2024 gestiegen. Die Zahl der Ehen, die am Amtsgericht Stendal geschieden worden sind, folgen einem anderen Trend.

In Stendal wird wieder mehr geheiratet. 120 Ehen haben die Standesbeamten der Hansestadt Stendal im vergangenen Jahr geschlossen. Die Zahl der Scheidungen sank im Vergleich zu den Vorjahren weiter.

Fünf gleichgeschlechtliche Paare gaben sich 2024 in Stendal das Ja-Wort. Im Jahr zuvor waren es drei. Die meisten Paare heirateten in den Sommermonaten. Am beliebtesten war der Juli mit 18 Eheschließungen. Im Juni haben sich 14 Paare das Ja-Wort gegeben, im Mai 13. Am unbeliebtesten waren die Monate Januar und Februar mit je vier Hochzeitsterminen.

Wo kann man in Stendal heiraten?

Als Trauorte stehen das Trauzimmer im Rathaus, das Musikforum Katharinenkirche und das Schloss Döbbelin zur Auswahl. Für die Katherine und das Schloss Döbbelin stehen weniger Termine zur Verfügung. Diese koordiniert das Standesamt der Stadt Stendal.

Für das Jahr 2025 sind dort zum Stand 1. April 78 Anmeldungen für eine Trauung eingegangen, elf Ehen wurden bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen.

Scheidungen am Amtsgericht Stendal rückläufig

Die Zahl der Scheidungen hat im vergangenen Jahr weiter abgenommen. Während 2020 zunächst noch 251 Ehepaare vom Amtsgericht Stendal geschieden wurden, erreichten die Scheidungen 2021 einen Spitzenwert von 292.

In den darauffolgenden Jahren lag die Zahl der Scheidungen bei 200 (2022: 196; 2023: 201). Im Jahr 2024 sank die Zahl der Scheidungen weiter auf 184, teilt Pressesprecher Michael Steenbuck mit.