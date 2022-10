Wildpark Weißewarte: Ist jetzt endgültig Schluss?

Im Wildpark Weißewarte dreht sich die Abwärtsspirale und das ziemlich schnell. Am Montag soll es im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrates in Tangerhütte um eine „geordnete Schließung“ gehen. Gibt es noch eine Zukunft für die Anlage oder nicht?

Tangerhütte - Es ist ruhig geworden im sonst so beliebten Wildpark Weißewarte. Ein bisschen ist es wie im Wald – still und friedlich: Der Hirsch ruft und die Eicheln fallen. Der Fuchs schaut verschlafen in die Mittagssonne. Allerdings ist gute zwei Stunden nach Öffnung auch kein Mensch zu sehen und das könnte bald dauerhaft so sein.