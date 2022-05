Wildpark Weißewarte: Victoria Alex hat Artenschutz und Umgestaltung der Anlage im Blick

Nach rund zweiwöchiger Schließung öffnet der Wildpark in Weißewarte wieder. Die Geschäftsführerin in spe, Victoria Alex, spricht über ihre Ideen, wie sich das Areal künftig entwickeln kann.

Weißewarte - Der Wildpark in Weißewarte öffnete am 16. Februar, pünktlich um 10 Uhr, wieder für Besucher. Wegen fehlender Zoogenehmigung ließ der Landkreis Stendal die Einrichtung zum 1. Februar schließen. Gegenüber der Einheitsgemeinde Tangerhütte und dem Förderverein, als übergangsweisen Betreiber, räumte die Behörde jedoch eine knapp achtwöchige Frist ein, um ausstehende Unterlagen nachzureichen. Nur zwei Wochen wurden dafür benötigt. Die Zoogenehmigung wurde am Montag erst einmal bis zum 30. September erteilt.