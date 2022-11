Wildpark Weißewarte: Was wird nun aus den Tieren?

Weißewarte - Ab 5. November wird der Wildpark Weißewarte für Besucher geschlossen sein. Hätte die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte das nicht bereits selbst angekündigt, so würde der Landkreis Stendal spätestens am 6. November die Reißleine ziehen. Denn dann sind keine ausgebildeten Zootierpfleger mehr vor Ort. Doch was bedeutet das für die 400 Tiere im Park?