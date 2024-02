Die neue Werkstatt der Lebenshilfe in Stendal ist fast fertig. Doch die Finanzierung droht zu scheitern. Warum die Behörden es ablehnen, das nötige Fördergeld zu zahlen.

Wird Werkstatt-Neubau in Stendal für Lebenshilfe zum Millionengrab?

Der Neubau der Lebenshilfe-Werkstatt an der Gardelegener Straße in Stendal. Bleibt die Lebenshilfe auf den immensen Baukosten von fast 7 Millionen Euro sitzen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Tangerhütte - Hell und freundlich soll es zugehen in der neuen Werkstatt der Lebenshilfe in Stendal. Doch die Hilfsorganisation befindet sich in akuter Gefahr, von einem Schuldenberg erdrückt zu werden.