Blackout in der Altmark Zehn Tage lang fast ohne Strom in Stendal
Das Licht ist aus, nur vereinzelt funktionieren Steckdose: Warum Mieter der Adam-Ileborgh-Straße in Stadtsee Probleme mit der Energieversorgung hatten.
Aktualisiert: 15.01.2026, 06:25
Stendal - Plötzlich ist es am Sonnabend, 3. Januar, dunkel in einigen Wohnungen in der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal geworden. Der Strom ist größtenteils ausgefallen. Über Tage funktionieren nur einzelne Steckdosen, Licht und Aufzüge funktionieren nicht. Die Vermieterin, die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG), erklärt die Gründe.