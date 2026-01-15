weather nebel
Das Licht ist aus, nur vereinzelt funktionieren Steckdose: Warum Mieter der Adam-Ileborgh-Straße in Stadtsee Probleme mit der Energieversorgung hatten.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 15.01.2026, 06:25
Mieter der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal saßen mehrere Tage im Dunkeln. Nur einzelne Steckdosen funktionierten. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Plötzlich ist es am Sonnabend, 3. Januar, dunkel in einigen Wohnungen in der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal geworden. Der Strom ist größtenteils ausgefallen. Über Tage funktionieren nur einzelne Steckdosen, Licht und Aufzüge funktionieren nicht. Die Vermieterin, die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG), erklärt die Gründe.