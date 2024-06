Der Stadtrat in Stendal hat entschieden, ob Zirkusse mit Wildtieren in Stendal verboten werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - „Wir als Stadträte müssen Verantwortung übernehmen“, sagte Florian Lühr (Freie Stadträte Stendal/Bürger für Stendal) in der Sitzung am Montag. In seinem Antrag forderte er, Zirkusse mit Wildtieren in Stendal zu verbieten.