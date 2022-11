Züchter stellen 128 Rassetiere in der Modelltischlerei von Tangerhütte aus

Eine Premiere lockt am Wochenende nach Tangerhütte: Die öffentliche Tierschau des örtlichen Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchtervereins findet erstmals in historischen Hallen der Eisengießerei statt. Dort sind Käfige für 128 Tiere aufgebaut worden. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher.

Tangerhütte - Bevor die Tangerhütter Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchter am kommenden Wochenende zum ersten Mal in der historischen Modelltischlerei der Gießerei von Tangerhütte ihre eigene Tierausstellung eröffnen, waren sie am Wochenende noch Gast bei der offenen Kreisschau des Altmarkkreises in Fleetmark. Und dort konnten sie bereits ordentlich punkten.