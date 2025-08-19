weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Vertrag endet 2028: Zukunft des Nahverkehrs im Kreis Stendal - Gutachten kostet 160.000 Euro

Vertrag endet 2028 Zukunft des Nahverkehrs im Kreis Stendal - Gutachten kostet 160.000 Euro

Soll der Kreis Stendal den Busverkehr in Eigenregie anbieten? Viel spricht dafür, unter anderem Kostenersparnis. Zunächst aber muss der klamme Kreis Geld ausgeben.

Von Andreas König 19.08.2025, 10:37
Den Busverkehr im Kreis Stendal Stendalbus erhöht die Fahrpreise um 10,65 Prozent.
Den Busverkehr im Kreis Stendal Stendalbus erhöht die Fahrpreise um 10,65 Prozent. Foto: Gerhard Draschowski

Stendal - Der Vertrag zwischen dem Landkreis Stendal und Stendalbus läuft noch bis 2028. Laut Dezernentin Susanne Hoppe könnte es günstiger sein, den Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in kreiseigene Hände zu überführen als ihn erneut auszuschreiben. Dafür sprechen häufige Preissteigerungen.