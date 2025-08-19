Soll der Kreis Stendal den Busverkehr in Eigenregie anbieten? Viel spricht dafür, unter anderem Kostenersparnis. Zunächst aber muss der klamme Kreis Geld ausgeben.

Den Busverkehr im Kreis Stendal Stendalbus erhöht die Fahrpreise um 10,65 Prozent.

Stendal - Der Vertrag zwischen dem Landkreis Stendal und Stendalbus läuft noch bis 2028. Laut Dezernentin Susanne Hoppe könnte es günstiger sein, den Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in kreiseigene Hände zu überführen als ihn erneut auszuschreiben. Dafür sprechen häufige Preissteigerungen.