Krankenhaus Zwillinge weihen in Stendal neuen Kreißsaal ein

Doppeltes Glück für das junge Paar Meyer aus Rossau bei Osterburg. Gleichzeitig auch für das neue Mutter-Kindzentrum am Johanniter-Krankenhaus in Stendal. Mit der Zwillingsgeburt von Matteo und Mats ist der Kreißsaal im Klinik-Neubau eingeweiht worden. Schlag auf Schlag ging es nach dem Umzug der Frauen- und Kinderklinik in den Krankenhauskomplex in der Wendstraße weiter.