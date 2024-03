Schwemmgut an der Elbe 70 Helfer sagen Hochwasser-Müll in Bittkau (Kreis Stendal) den Kampf an

Am Frühjahrs-Arbeitseinsatz nach den Winter-Hochwassern in Bittkau (Elbe) beteiligten sich rund 70 Helfer. Sie sammelten Müll in Massen von den Elbwiesen zusammen und freuen sich nun über ein sauberes Umfeld ihres Dorfes.