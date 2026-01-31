Auf rund 50 Hektar an der Elbe soll Energie gewonnen und weiter Landwirtschaft betrieben werden.

Grieben. - Rund um das Elbedorf Grieben sollen in Zukunft weitere Solaranlagen entstehen – aber anders als die klassischen Solarparks, auf denen oft bis auf Schafbeweidung keine Nutzung mehr stattfindet. Die Idee gebe es schon länger, sagt Ortsbürgermeisterin Elke Schmidt. Mit dem neuen Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz des Landes kommt sie jetzt neu auf den Tisch.