weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Erneuerbare Energien: Agri-PV: Solarflächen auf Äckern rund um Grieben (Kreis Stendal) geplant

Erneuerbare Energien Agri-PV: Solarflächen auf Äckern rund um Grieben (Kreis Stendal) geplant

Auf rund 50 Hektar an der Elbe soll Energie gewonnen und weiter Landwirtschaft betrieben werden.

Von Birgit Schulze 31.01.2026, 14:00
Agri-PV-Anlagen lassen trotz Solarpanelen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu.
Agri-PV-Anlagen lassen trotz Solarpanelen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu. ArchivFoto: Feldwerke GmBH

Grieben. - Rund um das Elbedorf Grieben sollen in Zukunft weitere Solaranlagen entstehen – aber anders als die klassischen Solarparks, auf denen oft bis auf Schafbeweidung keine Nutzung mehr stattfindet. Die Idee gebe es schon länger, sagt Ortsbürgermeisterin Elke Schmidt. Mit dem neuen Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz des Landes kommt sie jetzt neu auf den Tisch.