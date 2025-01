Tangerhütte Alles läuft per Automat: Alte Tanke im Kreis Stendal wird wiederbelebt

Der Umbau ist angelaufen: Ein Tangerhütter Privatinvestor will im März einen Automaten-Waschpark an der Straße der Jugend eröffnen und setzt auf regionale Kooperation. Raiffeisen will auch wieder Kraftstoffe verkaufen.