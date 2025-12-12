Ortsbürgermeisterin kämpft für Erhalt der Ampel auf der B189-Kreuzung bei Lüderitz. Mit der Freigabe der A14 bis Stendal im kommenden Jahr soll sie verschwinden. Steigende Unfallgefahr wird befürchtet.

Ortsbürgermeisterin Edith Braun (links) im Gespräch mit Meike Portius (LSBB, von rechts), Sven Haller (FDP) und Thomas Staudt (CDU). Im Hintergrund die Ampelanlage auf der B189-Kreuzung von Lüderitz.

Lüderitz. - So viel steht fest: Die Ampel auf der B189-Kreuzung bei Lüderitz kommt weg, wenn die A14 voranschreitet. Es droht ein Rückfall in alte Zeiten, befürchtet Ortsbürgermeisterin Edith Braun. „Es wird wieder Tote geben“, sagt sie. An der im Volksmund „Bauerntodkreuzung“ genannten Stelle hat es vor dem Bau der Ampel regelmäßig gekracht. Von sieben Toten in der Vergangenheit spricht Edith Braun.