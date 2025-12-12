Ausbau der Autobahn A14 Ampel bei Lüderitz fällt weg, Ortschefin mahnt: „Es wird wieder Tote geben!“
Ortsbürgermeisterin kämpft für Erhalt der Ampel auf der B189-Kreuzung bei Lüderitz. Mit der Freigabe der A14 bis Stendal im kommenden Jahr soll sie verschwinden. Steigende Unfallgefahr wird befürchtet.
12.12.2025, 10:32
Lüderitz. - So viel steht fest: Die Ampel auf der B189-Kreuzung bei Lüderitz kommt weg, wenn die A14 voranschreitet. Es droht ein Rückfall in alte Zeiten, befürchtet Ortsbürgermeisterin Edith Braun. „Es wird wieder Tote geben“, sagt sie. An der im Volksmund „Bauerntodkreuzung“ genannten Stelle hat es vor dem Bau der Ampel regelmäßig gekracht. Von sieben Toten in der Vergangenheit spricht Edith Braun.