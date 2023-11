Zum Arbeitseinsatz wird in Klein Schwarzlosen bei Tangerhütte (Landkreis Stendal) eingeladen. Der Gemeindekirchenrat im knapp 100 Seelen zählenden Dorf will rund um die Kirche Ordnung schaffen und plant Neues.

Klein Schwarzlosen - Das Jahr geht langsam zu Ende, es wird Zeit alles winterfest zu machen und das hat der Gemeindekirchenrat in Klein Schwarzlosen bei Tangerhütte im November rund um den Friedhof des Dorfes vor.

Zu einem Arbeitseinsatz, bei dem unter anderem trockenes Holz ausgeschnitten und gemäht werden soll, wird deshalb am Sonnabend, 22. November, von 9 bis 12.30 Uhr auf dem Friedhof eingeladen. Arbeitsgeräte sind nach Möglichkeit mitzubringen (Harken und Spaten, Messer und Rosenscheren, Freischneider für die Grasflächen).

„Die Kirche und ihr Friedhof gehören zu unserem Ortsbild, sie erzählen die Geschichte derer, die hier gelebt und gewirkt haben. Es lohnt sich diesen Ort zu erhalten und zu pflegen.“, heißt es im Aufruf des Gemeindekirchenrates. Wer nicht persönlich mithelfen kann, wird um finanzielle Unterstützung gebeten, das Geld soll unter anderem in ein Mittagessen für die Helfer fließen.

Für den Friedhof in Klein Schwarzlosen ist außerdem eine „Gemeinschafts-Urnenanlage“ in Planung, sie soll noch in diesem Jahr vom Gemeindekirchenrat beschlossen werden. Hinweise und Ideen zu Ort und Anlage sind gern gesehen. Wer etwas beisteuern möchte, kann sich vor Ort bei Johanna Röder oder Beate Muskulus melden.