In Bittkau fehlt bis heute ein wichtiges Stück Deich, um den Ortsteil von Tangerhütte vor besonders starken Hochwassern zu schützen. Konkrete Pläne sollen noch in diesem Jahr angeschoben werden.

Bittkau. - Bis zu den historischen Hochwassermarken am alten Trafoturm von Bittkau war noch Platz und doch schauten die Anwohner des Elbdorfes in den vergangenen Tagen und Wochen wieder mit einem mulmigen Gefühl auf ihre geliebte Elbe. Die hatte sich kilometerweit in der Elbniederung ausgebreitet und es sogar wieder bis an den Anfang der Poststraße geschafft.