Fritz Rust und Friederike Werner in der neuen Galerie in Tangerhütte. Die soll ab 1. Oktober auch Besuchern offen stehen. Die Kunstexpertin aus dem Fernsehen durfte auf einem gut 200 Jahre alten thailändischen Thron Platz nehmen. Rechts daneben eine alte Tür aus einem Palast in Delhi.

Fotos: B. Schulze