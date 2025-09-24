Eil
Rares in Tangerhütte Kunst: TV-Expertin auf dem Thron einer neuen Galerie im Kreis Stendal
Kunsthistorikerin, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ zeigt sich beeindruckt von Fritz Rusts Galerien in Tangerhütte und Weißewarte.
Aktualisiert: 02.10.2025, 15:01
Weißewarte/Tangerhütte. - Es liegt eine gewisse Sympathie im Raum, wenn sich TV-Kunstexpertin Friederike Werner und der Weißewarter Kunstliebhaber und frischgebackene Galerist Fritz Rust unterhalten. Kennengelernt haben sie sich – natürlich – über die Kunst.