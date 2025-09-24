weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. "Bares für Rares"-Expertin besucht neue Galerie im Kreis Stendal

Rares in Tangerhütte Kunst: TV-Expertin auf dem Thron einer neuen Galerie im Kreis Stendal

Kunsthistorikerin, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ zeigt sich beeindruckt von Fritz Rusts Galerien in Tangerhütte und Weißewarte.

Von Birgit Schulze Aktualisiert: 02.10.2025, 15:01
Fritz Rust und Friederike Werner in der neuen Galerie in Tangerhütte. Die soll ab 1. Oktober auch Besuchern offen stehen. Die Kunstexpertin aus dem Fernsehen durfte auf einem gut 200 Jahre alten thailändischen Thron Platz nehmen. Rechts daneben eine alte Tür aus einem Palast in Delhi.
Fotos: B. Schulze

Weißewarte/Tangerhütte. - Es liegt eine gewisse Sympathie im Raum, wenn sich TV-Kunstexpertin Friederike Werner und der Weißewarter Kunstliebhaber und frischgebackene Galerist Fritz Rust unterhalten. Kennengelernt haben sie sich – natürlich – über die Kunst.