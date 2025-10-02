Studierende aus Magdeburg fragen für die Politik nach, welche Mängel es in der Gesundheitsversorgung gibt.

Forscher wollen in Havelberg wissen, woran es in der Medizin fehlt

Annemarie Feißel, Melina Niering und Peter Kann (von links) von der Uni Magdeburg haben für ihr Forschungsprojekt Bürger in Havelberg zur Gesundheitsversorgung befragt.

Havelberg. - Lange Wege, fehlende Fachärzte, Sorgen um die Zukunft: In Havelberg diskutierten Bürger mit einem Wissenschaftsteam der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg über die medizinische Versorgung vor Ort. Die Ergebnisse sind Teil einer landesweiten Studie, die Impulse für die Politik liefern soll.