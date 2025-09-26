Tangerhütte Batteriespeicher für grünen Strom soll vor Blackout im Kreis Stendal schützen
Am Ortsrand von Tangerhütte soll eine Anlage für mehr als 9 Millionen Euro gebaut werden, um Ausfälle zu verhindern.
26.09.2025, 18:00
Tangerhütte. - Ein neuer Batteriespeicher soll die Nutzung von grünem, in der Region produziertem Strom zuverlässiger und günstiger machen. Und im Katastrophenfall wäre so eine Anlage auch dafür da, einen Blackout im Stromnetz zu vermeiden. Die Investoren von „Sol New Energy“ erklärten im Tangerhütter Ortschaftsrat, wie das zusammenhängt.