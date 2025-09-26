Am Ortsrand von Tangerhütte soll eine Anlage für mehr als 9 Millionen Euro gebaut werden, um Ausfälle zu verhindern.

Batteriespeicher für grünen Strom soll vor Blackout im Kreis Stendal schützen

Stromtrassen bei Uchtdorf. Das Stromnetz muss bei Schwankungen aus erneuerbaren Energien geregelt werden. Dazu braucht es Speicher, die überschüssigen Strom dann abgeben, wenn er gebraucht wird.

Tangerhütte. - Ein neuer Batteriespeicher soll die Nutzung von grünem, in der Region produziertem Strom zuverlässiger und günstiger machen. Und im Katastrophenfall wäre so eine Anlage auch dafür da, einen Blackout im Stromnetz zu vermeiden. Die Investoren von „Sol New Energy“ erklärten im Tangerhütter Ortschaftsrat, wie das zusammenhängt.