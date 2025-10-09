75 und kein bisschen leiser: Wie 40 Jahre Diktatur und 35 Jahre Demokratie Lokalpolitikerin Edith Braun aus Lüderitz (Kreis Stendal) zu dem machten, was sie ist.

Edith Braun in einem Raum voll Blumen und Glückwünsche. Zu den Überraschungen gehörte unter anderem ein Buch des Lüderitzer Männergesangsvereins, für den sich die Ortsbürgermeisterin von Lüderitz, wie für alle Vereine im Ort, stark macht.

Tangerhütte. - Sie ist schon in der Schule angeeckt, weil sie gegen Ungerechtigkeiten laut wurde. Das hat sich in 75 Lebensjahren nicht geändert. Edith Braun, zu DDR-Zeiten zum Staatsfeind erklärt, später erste Kreistagspräsidentin und seit Jahrzehnten Verfechterin der Demokratie im Landkreis, in Tangerhütte und Lüderitz, ist gerademal 1,56 Meter groß und bis heute laut, wenn es ihr um wichtige Dinge geht.