Stadtrat in Tangerhütte stimmt für ein vom SV Germania angestoßenes Projekt in Tangerhütte, will aber zuerst konkrete Sanierungsschritte und Kosten vorgelegt bekommen.

Tangerhütte. - Die Sanierung der Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte soll angeschoben werden. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einhellig ausgesprochen. Allerdings will man erst einmal konkrete Sanierungsschritte und ungefähre Kosten sehen. Die große Zuschauertribüne, aber auch die Nebenräume machen die Tangerhütter Sporthalle über den Landkreis hinaus zu einer beliebten Anlage mit Alleinstellungsmerkmal. Allerdings ist sie – anders als viele Schulsportstätten – nur für den Freizeitbereich da. Vor sieben Jahren waren schon einmal 300.000 Euro in die Halle geflossen, nun soll weiter saniert werden.