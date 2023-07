Schernebeck - Wurde anfangs noch alle vier Wochen im hofeigenen Schlachthaus geschlachtet, so passiert das auf dem Biohof 7 in Schernebeck inzwischen alle zwei Wochen. Ein festangestellter Fleischer hat die Produktpalette inzwischen deutlich erweitert. Und das Bio-Rindfleisch aus Schernebeck findet guten Absatz bei den Kunden. Nicht zuletzt wegen der Fleischqualität und wegen des Anspruchs der Tierhalter an das Tierwohl.

Ariane und Lutz Herms, die beide als Bauingenieure zunächst einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hatten, wollten etwas anderes als industriell produziertes Fleisch auf dem eigenen Teller. Dabei war der Traum vom weidenahen Schlachten immer auch eine große Aufgabe, die ein gutes Stück Idealismus von ihnen forderte.

„Unser Anspruch war immer, klein, aber fein anzufangen. Inzwischen arbeiten wir kostendeckend und sind nicht von den Preisschwankungen des Weltmarkts abhängig“, erzählt Ariane Herms beim Besuch des Landtagsabgeordneten Wulf Gallert (Die Linke). Und genau das war das Ziel, als sich die Bauingenieure in die Landwirtschaft stürzten.

Fleischer Henryk Marquardt auf dem Biohof 7 in Schernebeck mit einer Rinderhälfte. Ein ausgewachsenes Tier hat rund 400 Kilogramm Schlachtgewicht. Foto: Birgit Schulze

Fleischproduktion vor Ort ohne Transportwege

Inzwischen seien Transportwege teurer geworden als früher und auch wenn ihr vor Ort produziertes Biofleisch anfangs noch als teuer galt, werde sich das langfristig ausgleichen – da sind sich Herms’ sicher.

Neben dem Biohof 7 bewirtschaften Herms auch die Agrargenossenschaft Schernebeck mit 545 Hektar Fläche und zwei Mitarbeitern, auf denen unter der Maßgabe der Kreislaufwirtschaft vor allem Grünfutter für die Tiere wächst. Rund 250 Rinder gibt es mit Nachwuchs und Mast, allein 80 sind Mutterkühe. Und inzwischen gibt es auch eine ganz eigene Rasse: Aus den Angus der Anfangsjahre und den aus Japan stammenden Wagyu-Rindern, die für ihr besonderes Fleisch geschätzt werden, züchtet Familie Herms inzwischen „Wangus“. Die zeichnen sich durch weniger Probleme bei den Geburten, aber auch durch schön marmoriertes Fleisch aus.

Wulf Gallert interessierte sich bei seinem Besuch nicht nur für die erst 2018 neu eröffnete Hofschlachterei, sondern auch für die anderen der „sieben Wertschöpfungsstufen“, die dem Hof den Namen gaben: Von der Geburt des Kalbes über die Mutterkuhhaltung, die Mast auf eigenen Weiden und die weidenahe Schlachtung gehören die Reifung, Zerlegung und der Verkauf auf dem eigenen Hof dazu.

Dass selbst in der Coronapandemie kein größerer Einbruch beim Absatz zu erfahren war und dass sich die eigenen Preise inzwischen durchaus mit den Bioprodukten in Supermärkten messen lassen können, erstaunte ihn.

Der Biohof 7 bietet seine Produkte fast ausschließlich im eigenen Hofladen an – immer freitags von 14 bis 18 Uhr und das auch mit Vorbestellung über die eigene Homepage. Dann berät Fachmann Henryk Marquardt auch zu den verschiedenen Teilen eines mehrere hundert Kilo schweren Rindes.

In Schernebeck werden Angus- und Wagyu-Rinder gekreuzt. Die „Wangus“ liefern bestes Fleisch. Foto: Ariane Herms

Außerdem beliefert der Hof die Versorgerküche der Lebenshilfe in Tangerhütte und einige Gaststätten. Nach wie vor wollen Herms nicht mehr als 50 Tiere pro Jahr auf ihrem Hof schlachten. Jedes Tier hat etwa 400 Kilogramm Schlachtgewicht und die müssen erstmal an den Kunden gebracht werden. Wichtig ist den Biohof-Betreibern, dass alles verwertet wird – vom Filet bis zum Fett.

Der Kunde kann übrigens von Anfang an die eine Glasscheibe in die Produktion hinein und durch eine andere auf die Weiden mit den Tieren hinaussehen. Fleischer Henryk Marquardt zeigt gerne, was er gerade macht und für die Kunden ist es spannend, die Herstellung selbst verfolgen zu können.

Hüftfilets der in Schernebeck gezüchteten "Wangus" zeichnen sich durch die schöne Marmorierung aus. Foto: Ariane Herms

Aus der Erfahrung, dass sich viele ihrer Kunden im Detail dafür interessieren, wie in Schernebeck das Biofleisch hergestellt wird, entstand noch eine weitere Idee, die zu einem Besuch einladen soll: In absehbarer Zeit soll es einen Zugang zu den Weiden mit Sitzmöglichkeiten und Informationstafeln geben, wo sich Kunden noch einmal mit den Stufen der Wertschöpfung im Biobetrieb auseinandersetzen können – irgendwann sogar bei einer Tasse Kaffee.

Bei artgerechter Haltung ist die Kuh kein Klimakiller

Ihren Kunden ist es wichtig, wie die Tiere leben, die ihnen später als Nahrung dienen. Mit ihrem Biohof7 hat die Familie Herms bereits einiges bewegt in den Köpfen der Menschen ringsum und sie will weiterhin für einen positiven Umgang mit dem Thema Tierhaltung werben. Auch das Klischee der Kuh als Klimakiller kann Ariane Herms so nicht stehen lassen: Das Grünland, auf dem die Kühe in Schernebeck gehalten werden, binde mehr Kohlendioxid als eine Kuh im Laufe ihres Lebens produziere, sagt sie.

Mehr unter www.biohof7.de.