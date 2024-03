Hochdrückende Wassermassen bedrohen in Tangerhütte Häuser und erfordern schnelles Handeln. Debatten um die regelmäßige Instandhaltung von Entwässerungsgräben in der Region nehmen zu.

Viel Wasser in Tangerhütte

Das Wasser drängt ins Haus: Zwei Zentimeter zeigt der Zollstock im Keller einer Familie in Briest an.

Tangerhütte. - Nach den trockenen Sommern der vergangenen Jahre sieht es in diesem Winter schon wieder ganz anders aus rund um Tangerhütte: Das viele Wasser kann zeitweise kaum von den Böden aufgenommen werden und macht Probleme, das war bereits im Stadtrat vor zwei Wochen Thema. Jetzt gab es neue Kritik im Zusammenhang mit volllaufenden Kellern in Tangerhütte und Briest. Wie Ralf-Peter Bierstedt (SPD) im Sozialausschuss sagte, wird er verstärkt von Bürgern wegen Wasser in den Kellern und vollstehender Gräben angesprochen.