Weißewarte. - Zum ersten Mal fand die 2022 in Elversdorf (Kreis Stendal) ins Leben gerufene Dorfchallenge nicht in Elversdorf statt, sondern in Weißewarte. Das Dorf, das gleich nebenan in der Tangerniederung liegt, war ein würdiger Nachfolger für den Spaßwettkampf. Nicht zum ersten Mal holte das Team aus „Klein Hüllingen“ den Wanderpokal. Und das verpflichtet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.