Lüderitz. - Der Männergesangverein 1865 in Lüderitz konnte zu seiner Jahreshauptversammlung nicht nur Ortsbürgermeisterin Edith Braun begrüßen, sondern auch einen ausgesprochen weit gereisten Gast: Steffen Werner, Professor im Bereich der Mathematik am Virginia Polytechnic Institute and State University in den USA. Er ist seit vielen Jahren Mitglied in der Truppe der Sangesbrüder, kann diese aber nur selten musikalisch unterstützen. In der Weihnachtszeit tat er das dieses Mal wieder in gewohnter Weise am Akkordeon. Wenn er in Lüderitz ist, unterstützt er den Verein nach wie vor gern und dafür gab es ein großes Dankeschön.