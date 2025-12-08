Das Klinikum Cracau der Uniklinik Magdeburg auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen und die Lungenklinik Lostau haben einen neuen Chef. Das sind seine Pläne.

Das will der neue Chef ändern

Blick auf das Klinikum Cracau der Uniklinik auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau.

Magdeburg - Nach Angaben der Universitätsmedizin Magdeburg übernimmt Thomas Schröder zum 1. Januar 2026 die Geschäftsführung des Klinikums Cracau auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen und der Lungenklinik Lostau. Wer der neue Chef ist und was er ändern will.