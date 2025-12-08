Uniklinik Magdeburg-Cracau und Lungenklinik Lostau Das will der neue Chef ändern
Das Klinikum Cracau der Uniklinik Magdeburg auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen und die Lungenklinik Lostau haben einen neuen Chef. Das sind seine Pläne.
Aktualisiert: 08.12.2025, 10:35
Magdeburg - Nach Angaben der Universitätsmedizin Magdeburg übernimmt Thomas Schröder zum 1. Januar 2026 die Geschäftsführung des Klinikums Cracau auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen und der Lungenklinik Lostau. Wer der neue Chef ist und was er ändern will.