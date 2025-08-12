Fahrradfahrer können in Stendal vom 18. August bis 7. September 2025 am Stadtradeln teilnehmen. Die Klima-Aktion hat gleich mehrere Vorteile.

Ritter Roland, alias Andreas Meßing, macht Werbung für das Stadtradeln in Stendal, das am 18. August in die dritte Runde geht.

Stendal. - Alle Freunde des Drahtesels aufgepasst: Die Hansestadt Stendal nimmt zum dritten Mal an dem Wettbewerb Stadtradeln teil. Wer vom 18. August bis zum 7. September die meisten Kilometer abstrampelt, hat die Chance, attraktive Preise zu gewinnen, kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an.

Beim Stadtradeln, einer internationalen Kampagne des Klima-Bündnis, geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Teilnahme funktioniert kostenfrei über die Stadtradeln-App. Teilnehmer können ihre geradelten Kilometer per GPS nachverfolgen lassen und so ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben lassen.

Die App hat laut Stadtverwaltung einen weiteren Vorteil: „Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis – vollkommen anonymisiert – wissenschaftlich ausgewertet und geben der Hansestadt Stendal Auskunft über verkehrsplanerisch wichtige Fragen.“ Beispielsweise wo wie viele Radfahrer wann unterwegs sind, wo der Verkehrsfluss ins Stocken gerät und wo Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang sind. „So ist ein möglichst bedarfsgenauer Ausbau der Radinfrastruktur möglich.“

Wer möchte, kann als sogenannter Stadtradeln-Star an der Aktion teilnehmen. Wie auf der Webseite www.stadtradeln.de/star erklärt wird, lassen Teilnehmer dabei 21 Tage lang ihr Auto stehen und steigen in dieser Zeit ausschließlich aufs Fahrrad um. Teilnehmer können diverses Fahrradzubehör gewinnen wie Fahrradtaschen, Helme, Schlösser und mehr.

Im Jahr 2023 hat Stendal unter den Städten vergleichbarer Größe den Titel „Bester Newcomer“ erhalten. 892 registrierte Radfahrer absolvierten rund 154.000 Kilometer. Im Jahr 2024 waren es knapp 129.000 Kilometer bei 767 Teilnehmern. Wie viele werden es im Jahr 2025 sein?