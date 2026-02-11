weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Hackerangriff und Datenklau: Digital sicher unterwegs: Souveränität für Daten wird auf dem Dorf gemacht

Hackerangriff und Datenklau Digital sicher unterwegs: Souveränität für Daten wird auf dem Dorf gemacht

Der Bertinger Alex Müller ist IT-Unternehmer und nicht nur aktiv bei der Suchmaschinenoptimierung, sondern auch wenn es um die Souveränität von Daten geht. Warum die heute wichtiger ist denn je.

Von Birgit Schulze Aktualisiert: 12.02.2026, 09:52
Alex Müller (sitzend) und Teilnehmer des „SEO-Camping“ in Bertingen bei einem Workshop rund um Suchmaschinenoptimierung im Netz.
Alex Müller (sitzend) und Teilnehmer des „SEO-Camping“ in Bertingen bei einem Workshop rund um Suchmaschinenoptimierung im Netz. Foto: A. Müller

Bertingen. - Digitale Souveränität ist aktuell ein großes Thema: Deutschland will in Zeiten von Strafzöllen und unkalkulierbaren politischen Entscheidungen unabhängiger von weltweit etablierten US-Technologien werden – weil europäische Datenschutzgesetze dort nicht greifen. Ein kleines IT-Unternehmen auf dem Dorf in Bertingen treibt diese Entwicklung mit voran.