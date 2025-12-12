Die Ortschaft Bittkau (Kreis Stendal) will mit Fördergeld gleich zwei wichtige Dinge für ein attraktiveres Dorfleben anschieben. Beide haben mit Nachwuchs zu tun.

Heimatvereinsvorsitzende Aileen Lemme mit einer historischen Aufnahme des einstigen Schulgebäudes, heute Haus der Vereine .

Bittkau. - Den Spielplatz in Bittkau an eine zentralere Stelle zu verlegen, das wünscht sich die Ortschaft schon seit etwa zehn Jahren. Bisher gab es kein Geld dafür, deshalb soll es nun mit Hilfe von Fördergeld vorangehen – so wie beim Vereinshaus, in dem auch der Jugendclub untergebracht ist.