Jahrzehntelang leitete Rüdiger Schulz die Gießerei in Tangerhütte. Das Eisenwerk hat sein Leben geprägt. Was er heute macht.

Tangerhütte. - Als Rüdiger Schulz 2016 die Eisengießerei in Tangerhütte in Richtung Rentnerdasein verließ, geschah das sang- und klanglos. Dabei ist der heutige Schönwalder jahrzehntelang das Gesicht des Unternehmens gewesen, das Tangerhütte seinen Namen gab. Immer wieder hat er über stürmische Zeiten hinweg das Ruder in der Hand behalten. Gemeinsam mit Ehefrau Antje, die ihm den Rücken für seine „Hütte“ freihielt, erinnert er sich für die Volksstimme an seine 45 Jahre im Gießereiwesen.