Gleich zwei Richtnägel wurden am Mittwoch symbolisch ins Gebälk des neuen Norma-Marktes am Bahnhof von Tangerhütte eingeschlagen. Mit dem Richtfest ist ein Meilenstein für den Neubau mitten in der Stadt geschafft. Die Fertigstellung soll nach Plan geschehen.

Tangerhütte - Am Anfang habe die Idee gestanden, mitten in der Stadt mit Blick auf den Bahnhof neu zu bauen, fasste Norma-Projektleiterin Jennifer Gores vor Ort zusammen. Würde sie heute jemand fragen, würde sie so ein Projekt wie das in Tangerhütte wohl lieber nicht noch mal anfassen, erklärt sie weiter. Und das hat Gründe.