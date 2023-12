Kein Wasser am Montagvormittag: Ein Wasserrohrbruch bei Tangerhütte sorgt aktuell für eine Unterbrechung der Wasserversorgung. Der Wasser- und Abwasserverband arbeitet dran.

Zwischen Uchtdorf und Mahlpfuhl gab es am Montagmorgen einen Wasserrohrbruch. Die Orte sind ohne Wasser.

Tangerhütte - Die ersten Schneetage dieses Winters und Temperaturen um den Nullpunkt - und schon geben die ersten Wasserleitungen auf. Einen Rohrbruch der Hauptwasserleitung meldete der Wasser- und Abwasserverband am Montag, 4. Dezember, unter anderem aus der Nähe von Tangerhütte.

Doch dass die Ursache allein bei den Temperaturen liege sei unwahrscheinlich, sagt Susanne Ahrens, beim Wasser- und Abwasserverband zuständig für den Bereich Trinkwasser. „Der Frost ist noch gar nicht so tief in den Boden vorgedrungen“, erklärt sie. Am Montag gab es noch keine Erkenntnisse über die Ursache. Priorität hatte zunächst, die Leitung wieder zu stabilisieren.

Zwischen Mahlpfuhl und Uchtdorf war am Vormittag eine Wasserleitung geplatzt. Dadurch waren etwa 130 Haushalte in Uchtdorf und Mahlpfuhl von der Unterbrechung der Wasserversorgung betroffen. Im Auftrag des Wasserverbandes startete gleich am Morgen die Lecksuche.

Wie lange die Reparatur dauern werde, konnte auch am Nachmittag noch niemand sagen.