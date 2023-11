Versteckte Erhöhung der Betreuungskosten: In Tangerhütte wird für die Vollverpflegung von Kita-Kindern eine Servicepauschale neu eingeführt. Stadträte und Eltern sind empört.

Essen für Kinder: Tangerhütte führt Gebühr fürs Broteschmieren in der Kita ein

Kita-Kinder essen ein belegtes Brot. Dafür wird in Tangerhütte jetzt eine Servicepauschale erhoben – zusätzlich zum Essengeld.

Tangerhütte. - Die neue Servicepauschale für die bereits übliche Vollverpflegung von Kindern in den Kindertagesstätten in Tangerhütte soll auch dann anfallen, wenn die Kinder nur ab und zu am Frühstück oder der Vesper teilnehmen. Die Verwaltung sieht sich mit dieser Regelung im Recht, im Sozialausschuss sorgte das für Entrüstung. Und auch Eltern sind sauer.