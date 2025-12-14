Geld für den Nachwuchs FCM-Fanclub spendet für Kinderküche in Tangerhütte (Kreis Stendal)
Langjährige FCM-Fans aus Tangerhütte wollen kurz vor Weihnachten Gutes tun und spenden Überschüsse aus ihren Auswärtstouren an den Nachwuchs. Der kann das Geld gut gebrauchen.
Tangerhütte. - 500 Euro aus Spenden, die bei den Auswärtsspielen ihrer Herzensmannschaft – des FC Magdeburg – zusammengekommen sind, haben Vertreter des zwölfköpfigen FCM-Fanclubs Tangerhütte an den Förderverein der Kita „Friedrich Fröbel“ übergeben.