Geld für den Nachwuchs FCM-Fanclub spendet für Kinderküche in Tangerhütte (Kreis Stendal)

Langjährige FCM-Fans aus Tangerhütte wollen kurz vor Weihnachten Gutes tun und spenden Überschüsse aus ihren Auswärtstouren an den Nachwuchs. Der kann das Geld gut gebrauchen.