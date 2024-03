Tangerhütte. - Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tangerhütte nutzten die Kameraden unter anderem, um sich vom Kreisbrandmeister Ringhard Friedrich zu verabschieden und ihn für die vergangenen 12 Jahre seiner Dienstzeit zu ehren. Der war sichtlich gerührt und nahm die Würdigung freudig entgegen. Im Sommer endete seine zweite Amtszeit, heißt es aus dem Rathaus in Tangerhütte.

Ortswehrleiter Heiko Steinig-Pinnecke, der die größte Ortswehr der Region leitet, zog zunächst Bilanz über immerhin 77 Alarmierungen im Jahr 2023, die im Durchschnitt 12 Feuerwehrmitglieder pro Einsatz in alle Richtungen der Einheitsgemeinde riefen. 856 Einsatzstunden – also fast eine pro Tag – kamen da im vergangenen Jahr zusammen. 52 Ausbildungseinheiten vor Ort sowie Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene kamen hinzu, insgesamt wurden 2.858 Aus- und Fortbildungsstunden geleistet.

Die Anzahl der Einsatzkräfte ist durch Nachwuchsarbeit, aber auch durch Quereinsteiger leicht gewachsen und zählt aktuell 39 Mitglieder. Die Alters- und Ehrenabteilung mit 14 Mitgliedern ist nach wie vor in das Geschehen eingebunden. „Sie sorgen an den Dienstabenden dafür, dass ausreichend zu essen und zu trinken da ist, übernehmen kleinere Reparaturarbeiten und unterstützen bei größeren Einsatzlagen genauso wie bei Veranstaltungen am Gerätehaus“ so Steinig-Pinnecke.

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung habe sich durch die Verstärkung und Neuaufstellung des Teams Brandschutz merklich verbessert, fasste er zusammen. Zum Schluss richtete er seinen Dank an die Angehörigen der Kameradinnen und Kameraden, die viel Verständnis zeigen, wenn ein Einsatz mal wieder Kaffeetrinken oder Nachtruhe unterbricht.

Jugendwartin Janine Steinig-Pinnecke berichtete über 23 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren, die in der Jugendwehr aktiv sind. Bei insgesamt 14 Diensten mit durchschnittlich 16 Teilnehmern kamen 370 Ausbildungsstunden zusammen. Auch einen Ausblick auf das kommende Jahr wagte Janine Steinig-Pinnecke: Stadtrallye und Orientierungsmarsch stehen an und im Sommer treffen sich alle Jugendfeuerwehren der Einheitsgemeinde zum großen Zeltlager im Freibad Tangerhütte.

Die Kinderfeuerwehr-Beauftragten, Janet Gruber und Kathleen Schilling, berichteten von den Aktivitäten in der Kinderfeuerwehr. Aktuell gibt es 14 Kinder in der Abteilung, die sich einmal im Monat trifft. Ein Highlight des vergangenen Jahres war die Stadtrallye in Arendsee, an der die Kinderfeuerwehren beider Altmarkkreise teilnahmen.