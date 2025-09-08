weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Tangerhütte: Feuerwehr: Kameraden vom Land werden an der Elbe zu Floßbauern

Eil
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar

Tangerhütte Feuerwehr: Kameraden vom Land werden an der Elbe zu Floßbauern

Eine Floßbau-Aktion soll das Teamgefühl bei einer vielbeschäftigten Feuerwehrtruppe im Kreis Stendal stärken. Es ist auch Vorbereitung auf das Fest zum 130-jährigen Bestehen im nächsten Jahr.

Von Birgit Schulze 08.09.2025, 14:00
Mit eigenen Flaggen für ihre Gefährte gingen die Feuerwehrkameraden aus Groß Schwarzlosen ans Floßebauen.
Mit eigenen Flaggen für ihre Gefährte gingen die Feuerwehrkameraden aus Groß Schwarzlosen ans Floßebauen. U. Osterwald

Groß Schwarzlosen. - Die freiwillige Feuerwehr in Groß Schwarzlosen bereitet sich auf ihren 130. Geburtstag im kommenden Jahr vor. Ein Teamevent der besonderen Art soll die Truppe kurz vor dem Jubiläumsjahr noch mal enger zusammenbringen: An der Elbe werden Floße gebaut.