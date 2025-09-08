Eine Floßbau-Aktion soll das Teamgefühl bei einer vielbeschäftigten Feuerwehrtruppe im Kreis Stendal stärken. Es ist auch Vorbereitung auf das Fest zum 130-jährigen Bestehen im nächsten Jahr.

Feuerwehr: Kameraden vom Land werden an der Elbe zu Floßbauern

Mit eigenen Flaggen für ihre Gefährte gingen die Feuerwehrkameraden aus Groß Schwarzlosen ans Floßebauen.

Groß Schwarzlosen. - Die freiwillige Feuerwehr in Groß Schwarzlosen bereitet sich auf ihren 130. Geburtstag im kommenden Jahr vor. Ein Teamevent der besonderen Art soll die Truppe kurz vor dem Jubiläumsjahr noch mal enger zusammenbringen: An der Elbe werden Floße gebaut.