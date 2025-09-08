Eil
Tangerhütte Feuerwehr: Kameraden vom Land werden an der Elbe zu Floßbauern
Eine Floßbau-Aktion soll das Teamgefühl bei einer vielbeschäftigten Feuerwehrtruppe im Kreis Stendal stärken. Es ist auch Vorbereitung auf das Fest zum 130-jährigen Bestehen im nächsten Jahr.
08.09.2025, 14:00
Groß Schwarzlosen. - Die freiwillige Feuerwehr in Groß Schwarzlosen bereitet sich auf ihren 130. Geburtstag im kommenden Jahr vor. Ein Teamevent der besonderen Art soll die Truppe kurz vor dem Jubiläumsjahr noch mal enger zusammenbringen: An der Elbe werden Floße gebaut.