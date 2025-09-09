weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Von Marone bis Champignon: So vermeiden Sie Fehler bei der Pilzsuche im Oberharz: Welche Arten wo zu finden sind

Für viele Harzer und Touristen ist der Herbst eine gute Zeit zum Pilze sammeln: Welche Arten im Oberharz gefunden werden können, was für Tipps es dabei zu beachten gilt und welche Fehler gemacht werden, verrät eine Pilzberaterin aus Allrode.

09.09.2025, 06:15
So könnte ein Pilzkorb nach einem Sammel-Tag im Oberharz aussehen.
Oberharz/dm. - Die Herbstzeit bietet eine gute Gelegenheit, Pilze zu sammeln. Worauf man dabei achten muss, welche Fehler gemacht werden können und welche Arten aktuell zu finden sind, darüber klärt Pilzberaterin Gabriele Dietrich im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Matthias Distler auf.