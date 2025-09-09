Von Marone bis Champignon So vermeiden Sie Fehler bei der Pilzsuche im Oberharz: Welche Arten wo zu finden sind

Für viele Harzer und Touristen ist der Herbst eine gute Zeit zum Pilze sammeln: Welche Arten im Oberharz gefunden werden können, was für Tipps es dabei zu beachten gilt und welche Fehler gemacht werden, verrät eine Pilzberaterin aus Allrode.